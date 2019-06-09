نتيجة مباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019

يبحث رونالدو عن نهاية سعيدة لموسمه الحالي بعد فشل التتويج مع فريقه بدوري الأبطال، فقد وصل رونالدو إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية في مواجهة مع الطواحين الهولندية على لقب البطولة، ومن المُتوقع أن تكون المباراة غاية في الإثارة خاصة بعدما تأهلت هولندا على حساب انجلترا والبرتغال على حساب سويسرا.

يُعلق الشوالي على المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط بالإضافة لعدد من القنوات حول العالم، وتنطلق ضربة البداية في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية والتاسعة إلا ربع بتوقيت مصر.

نتيجة مباراة البرتغال وهولندا

لا شك أن المباراة صعبة بين الفريقين خاصة وأن هولندا تُجيد الضربات الثابتة في وجود مدافعين متميزين من أمثال فان ديك وماتياس دي ليخت الذي سجل هدف التعادل لهولندا في مباراة نصف الهائي وأعادها للبطولة، ويأمل رونالدو في مواصلة التهديف في مباراة اليوم ورفع الكأس.

الدقيقة 20: البرتغال تصل لمرمى هولندا بهجمات متعددة وهي الأفضل في الشوط الأول ولكن دفاعات هولندا متماسكة

الدقيقة 35: تسديدة من جانب البرتغال على مرمى هولندا ولكن الكرة تتحول لضربة ركنية والبرتغال الأقرب للتهديف

الدقيقة 42: تصويبة من رونالدو على مرمى هولندا ولكن سهلة في متناول الحارس

الدقيقة 60: الهدف الأول في اللقاء من نصيب البرتغال في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني

انتهى اللقاء الكبير بين البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية بفوز البرتغال بهدف نظيف وتُتوج على أثره باللقب.