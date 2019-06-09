نتيجة مباراة البرتغال وهولندا اليوم 9-6-2019 نهائي الأمم الأوروبية رفاق رونالدو يحققون اللقب

نتيجة مباراة البرتغال وهولندا اليوم، يستضيف ملعب الدراجاو اليوم الأحد مباراة البرتغال ضد هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة السعودية والمغرب وبغداد، متابعة البرتغال ضد هولندا اليوم بدون تقطيع نقدمها لكم ضمن حزمة الخدمات على عرب نيوز.

نتيجة مباراة البرتغال وهولندا اليوم، ويسعى المنتخب البرتغالي بقيادة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو صاروخ ماديرا لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لتأكيد زعامته على الأمم الأوروبية في نهائي دوري الأمم الأوروبية، فيما يلعب منتخب سويسرا وانجلترا في تمام الثالثة مساء لتحديد من صاحب المركز الثالث.

نتيجة مباراة البرتغال وهولندا

تنطلق مباراة البرتغال وهولندا اليوم الأحد 9-6-2019 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وحقق البرتغال الصعود لمباراة النهائي بعدما فاز على منتخب سويسرا بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تغلب منتخب هولندا على إنجلترا بالنتيجة ذاتها بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

سنوفر لكم نتيجة وأهداف مباراة البرتغال وهولندا اليوم وقت انطلاقها فوراً يمكنكم الاحتفاظ بهذه الصفحة والرجوع إليها وصت انطلاق المباراة بلحظات.

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ملخص نهائي البرتغال وهولندا اليوم

ملخص ونتيجة مباراة البرتغال وهولندا اليوم الشوط الأول والثاني نوفرها لكم عبر متابعة مستمرة في نهائي دوري الأمم الأوروبية، تابعوا معنا.

بدأت المباراة وسط أجواء شديدة الحماس ويوجد ضغط كبير وشديد من جانب عناصر منتخب البرتغال بحثاً عن تسجيل أول أهداف مباراة البرتغال وهولندا اليوم، فيما يكتل المنتخب الهولندي دفاعاته من أجل منع كريستيانو رونالدو بالتحديد من التسديد مع محاولة عناصر هولندا الضغط وصناعة هجمات خطيرة تهدد مرمى البرتغال.

مرت 33 دقيقة من زمن المباراة وما زال التعادل السلبي قائم بين المنتخبين مع وجود تكرار للهجمات الخطيرة من عناصر الفريقين، وسط ضغط كبير على كريستيانو رونالدو لمنعه من التسديد.

الدقيقة 43: رونالدو يسدد كرة قوية كادت أن تسكن شباك مرمى هولندا ولكن الحارس يتصدى لها، وملحوظ أن كريستيانو رونالدو يتعرض لضغط كبير من جانب عناصر خط الدفاع في المنتخب الهولندي لمنعه من التوغل والتسديد، فيما يهدر المنتخب الهولندي بعض الهجمات الخطيرة التي هدد بها مرمى البرتغال.

دقيقة 60: جوووووول عن طريق اللاعب جونسالو جيديش لصالح رفاق كريستيانو رونالدو لتصبح نتيجة المباراة الآن هدف نظيف بالشوط الثاني لصالح البرتغال.

وتنتهي المباراة بفوز منتخب البرتغال بعد الأداء الرائع والسيطرة الكاملة على الكرة في ملعب المباراة بمدينة بورتو البرتغالية، نٌهنئ المنتخب البرتغالي وجميع الجماهير المحبة للساحرة المستديرة من مشجعي منتخب البرتغال.