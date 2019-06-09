نتيجة مباراة البرتغال وهولندا اليوم تتويج البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية 2019

انتهت نتيجة مباراة البرتغال وهولندا اليوم، بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة هدف دن رد، سجله اللاعب غوديس في الدقيقة 60 من المباراة، لبيتوج منتخب البرتغال بلقب كأس الأمم الأوروبية 2019.

مباراة هولندا والبرتغال مباشر اليوم، في مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019، وستجمع الفريقين على أرضية ستاذ ملعب الدارجو، والتي سيدخلها كل منتخب بهدف تحقيق لقب دوري الأمم الأوربية في نسخته الأولى.

بداية مباراة البرتغال وهولندا اليوم مباشرة، ستكون ابتداء من الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة مساءا، وفي الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساءا، بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وفي الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت مصر المحلي، وفي التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القناة الناقلة لممباراة البرتغال وهولندا اليوم مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وأعلنت القناة أنها ستخصص تغطية متميزة للمباراة، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة البرتغال اليوم وهولندا، المعلق التونسي عصام الشوالي.