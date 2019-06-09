ملخص مباراة البرتغال وهولندا في نهائي الأمم الأوروبية 1-0 البرتغال يتوج بطلاً تاريخياً

نرصد ملخص مباراة البرتغال وهولندا، حيث يستقبل ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية مباراة البرتغال ضد هولندا اليوم الأحد 9 يونيو في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة 8:45م بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 9:45م بتوقيت مكة المكرمة والمغرب وبغداد، متابعة نتيجة مباراة البرتغال ضد هولندا اليوم في نهائي الأمم الأوروبية نوفرها لكم من خلال ما نحرص عليه على عرب نيوز.

ملخص نتيجة مباراة البرتغال وهولندا، يدخل منتخب البرتغال لقاء اليوم ضد المنتخب الهولندي ساعياً وراء تحقيق المعدلة لتحقيق الفوز وكسب لقب البطولة الأوروبية ليعتل على عرش المنتخبات الأوروبية ويحصل على السيادة ويقود تشكيلة البرتغال اللاعب الكبير كريستيانو رونالدو صاروخ ماديرا ضد المنتخب الهولندي الذي يتسلح بجميع لاعبيه الكبار دون غيابات في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ملخص مباراة البرتغال وهولندا

تنطلق مباراة البرتغال وهولندا اليوم الأحد 9-6-2019 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملخص ونتيجة مباراة البرتغال وهولندا اليوم الشوط الأول والثاني نوفرها لكم عبر متابعة مستمرة في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

Advertisements

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ومع انطلاق الشوط الثاني ما زال التعادل السلبي سيد الموقف في نتيجة مباراة البرتغال وهولندا الآن في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفي الشوط الثاني وتحديدا عند دقيقة 60: يسجل عن اللاعب جونسالو جيديش الهدف الاول لصالح رفاق كريستيانو رونالدو لتصبح نتيجة المباراة الآن هدف نظيف بالشوط الثاني لصالح البرتغال.

وتنتهي المباراة بفوز منتخب البرتغال بعد الأداء الرائع والسيطرة الكاملة على الكرة في ملعب المباراة بمدينة بورتو البرتغالية، نٌهنئ المنتخب البرتغالي وجميع الجماهير المحبة للساحرة المستديرة من مشجعي منتخب البرتغال.