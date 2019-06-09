كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
أكد رئيس نادي الزمالك على أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رحل عن القيادة الفنية للفريق بعد إنتهاء تعاقده.
وشدد على أنه كان يتقاضي 50 مليون جنيه في الموسم وتركي آل الشيخ كان يسدد التعاقد وأن خزينة النادي لا تتحمل سداد هذا المبلغ.
وأشار إلى أن جروس ادلى بتصريح بأنه على أتم الاستعداد العمل في الزمالك مجانا وإنه يوافق ويرحب بعودته من جديد لتدريب الفريق مشددا على أنه جاهز أن يفتح له رقم حساب ويعلمه الجميع ويتحدي ان يتم تجميع 100 الف جنيه من قيمة عقده.
كشف رئيس نادي...
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. الزمالك يرحب بعودة جروس من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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