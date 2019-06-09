البرتغال تتوج بدورى الأمم الأوروبية بهدف فى هولندا.. فيديو

كتب أحمد هريدى
توج منتخب البرتغال بالنسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره منتخب هولندا بنتيجة 1 – 0، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء الأحد على ملعب "دراجاو"، فى المباراة النهائية.
سيطر التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان الفريق البرتغالى الأفضل، وحاول نجومه الوصول إلى مرمى سيليسن حارس المنتخب الهولندى، فى المقابل اعتمد منتخب الطواحين الهولندى على الهجمات المرتدة.
وفى الشوط الثانى، نجح جونكالو جويديس لاعب فالنسيا الإسباني فى تسجيل هدف الفوز لمنتخب البرتغال، بالدقيقة 60 من زمن...
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