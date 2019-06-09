كتب أحمد هريدى
سجل جويديس هدف منتخب البرتغال الأول فى مرمى نظيره منتخب هولندا، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين حاليا على ملعب "دراجاو"، معقل فريق بورتو، فى نهائى دورى الأمم الأوروبية.
جاء هدف جويديس فى الدقيقة 60 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، فشل سيليسن حارس هولندا فى التصدى لها، لتصبح النتيجة تقدم البرتغال 1 – 0.
وتأهل منتخب البرتغال للمباراة النهائية على حساب منتخب سويسرا بنتيجة 3 – 1، وبنفس النتيجة تخطى منتخب هولندا نظيره الإنجليزي بعد امتداد المباراة للأوقات الإضافية.
تعليقات القراء
كانت هذه تفاصيل خبر البرتغال ضد هولندا.. جويديس يهز شباك الطواحين بالهدف الأول فى الدقيقة 60 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.