البرتغال ضد هولندا.. جويديس يهز شباك الطواحين بالهدف الأول فى الدقيقة 60

كتب أحمد هريدى

سجل جويديس هدف منتخب البرتغال الأول فى مرمى نظيره منتخب هولندا، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين حاليا على ملعب "دراجاو"، معقل فريق بورتو، فى نهائى دورى الأمم الأوروبية.

جاء هدف جويديس فى الدقيقة 60 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، فشل سيليسن حارس هولندا فى التصدى لها، لتصبح النتيجة تقدم البرتغال 1 – 0.

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وتأهل منتخب البرتغال للمباراة النهائية على حساب منتخب سويسرا بنتيجة 3 – 1، وبنفس النتيجة تخطى منتخب هولندا نظيره الإنجليزي بعد امتداد المباراة للأوقات الإضافية.