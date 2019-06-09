محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

كتب أحمد عصام انفرد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزى بالمركز الأول فى استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية الذى طرحته أمس عبر موقعها الإلكتروني، لاختيار أفضل لاعب فى العالم بالوقت الحالى. وتضمن الاستفتاء أسماء 10 لاعبين من أفضل المتواجدين في العالم بالوقت الحالي وهم محمد صلاح نجم ليفربول وليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والهولندى فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول والفرنسى كيليان مبابى ونيمار ثنائي باريس سان جيرمان، هازارد نجم تشيلسى المنتقل لصفوف ريال مدريد، والفرنسى أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد...

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