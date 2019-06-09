شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى يخوض مرحلة التأهيل الأخيرة فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أحمد مجدى صانع العاب فريق الجونة بمدينة الغردقة بسبب خوض مرحلة التأهيل الأخيرة بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة بالرباط الصليبى خلال مباراة الأهلى فى الدور الأول من عمر الدورى الممتاز. ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . Advertisements ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مجدى يخوض مرحلة التأهيل الأخيرة فى الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.