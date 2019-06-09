شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرحب بمواجهة الزمالك قبل انطلاق أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب إبراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي بمواجهة الزمالك المؤجلة بالدوري قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية Advertisements كان مسئولو اتحاد الكرة قد حرصوا علي استطلاع رأي النادي الاسماعيلي بشأن إقامة المباراة المؤجلة مع الزمالك بدون اللاعبين الدوليين لانهاء الأزمة الدائرة بين الأهلي والجبلاية . ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يرحب بمواجهة الزمالك قبل انطلاق أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.