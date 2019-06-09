شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاحد 9/ 6/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الأحد 9/ 7/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى، والإسماعيلي يرحب بمواجهة الأبيض قبل انطلاق أمم أفريقيا.

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

كشف مصدر باتحاد الكرة عن وجود مفاوضات مع نادى الزمالك حالياً لاستكمال مسابقة الدورى العام بدون الدوليين، على أن ينتهى الدورى قبل امّم افريقيا.

الإسماعيلي يرحب بمواجهة الزمالك قبل انطلاق أمم أفريقيا

رحب إبراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي بمواجهة الزمالك المؤجلة بالدوري قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية.

مرتضى منصور يدعم خالد جلال بـ"مكالمة" رغم السير الذاتية للأجانب

تلقت إدارة الكرة بالزمالك بعض السير الذاتية لمدربين أجانب بعد رحيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق عن قيادة الأبيض وتولى خالد جلال المسئولية الفنية.

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استغل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق الأبيض لمدة 10 أيام، وتوجه إلى فرنسا حيث يستجم هناك قبل العودة للتدريبات استعدادًا لاستكمال مسابقة الدورى.

الزمالك يلجأ لمعتمد جمال لمتابعة مصطفى محمد مع المنتخب الأوليمبى

لجأ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، لمعتمد جمال مدرب عام منتخب الاوليمبى، من أجل متابعة مدى استقرار مستوى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض والمعار لصفوف طلائع الجيش، قبل اتخاذ قرار نهائى بعودته للقلعة البيضاء.

كاسونجو يقترب من العودة للزمالك فى الموسم المقبل

استقر مسئولو الزمالك، على وضع الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض على قائمة العائدين بعدما انتهت إعارته للوحدة السعودى، حيث قضى ستة أشهر ضمن صفوف الفريق السعودى على سبيل الإعارة بعد استعارته من الزمالك فى يناير الماضى.

مفاجأة.. اللجنة الأولمبية تفرض 34 تعديلاً في لائحة الزمالك الجديدة