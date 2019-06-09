شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محمد صلاح.. متعب برفقة نافاس حارس ريال مدريد فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد عماد متعب نجم هجوم الأهلى ومنتخب مصر السابق، وبناته تمارا وسيلين، برفقة الكوستاريكى، كيلور نافاس، حارس مرمى، نادى ريال مدريد، الإسبانى، فى الجونة.

وتقابل متعب مع نافاس، وكذلك النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة، فى الجونة، خلال قضائهم عطلة نهاية الموسم.

عماد متعب وبناته مع نافاس حارس ريال مدريد

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بدأ الكوستاريكى، كيلور نافاس، حارس مرمى، نادى ريال مدريد، الإسبانى، برنامجه الترفيهى فى مدينة الغردقة، والتى يختارها النجوم من بين مدن العالم السياحية، لقضاء إجازاتهم السنوية فيها.

وبعدما قضى محمد صلاح، عيد الفطر بقريته نجريج فى محافظة الغربية، وسط الأهل والأصدقاء القدامى، قرر"صلاح" قضاء أياما من إجازته فى الجونة، ليستريح من عناء موسم طويل وشاق توجه بالحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزى ليفربول، قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.