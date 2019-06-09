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طنطا يفاوص محمد صبحى لتدعيم حراسة المرمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو طنطا فى مفاوضات جادة مع محمد صبحى حارس مرمى الداخلية من أجل التعاقد معه لتدعيم مركز حراسة مرمى أبناء السيد البدوى فى الدوري الممتاز .

ويرتبط صبحى بعقد مع فريقه الداخلية يمتد لمدة موسم أخر ، إلا ان الحارس الدولى أعلن أنه لن يلعب بدورى القسم الثانى بعد هبوط فريقه للمظاليم الموسم الحالى 

ورغم هبوط الداخلية للقسم الثانى إلا أن محمد صبحى قدم موسما استثنائيا مع الفريق وزاد عن مرماه ببسالة وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية ، فى الوقت الذى يسعى فيه مسئولو طنطا لتدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل اقتراب إسلام طارق حارس الفريق الأساسى من الرحيل . 

 

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