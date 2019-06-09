شكرا لقرائتكم خبر عن حمد فتحى يتلقى 4 عروض فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى حمد فتحى لاعب فريق سلة سموحة، والذى تم الاستغناء عنه مؤخرا ، 4 عروض من أندية مختلفة للانتقال إلى أحدها بعد انتهاء عقده مع ناديه.

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وكشف عملاق السلة أنه تلقى 4 عروض فى الفترة الحالية منها 3 محلية ، بالإضافة إلى عرض خارجى ، رافضا الإفصاح عن هوية العروض التى تلقاها ، إلا بعد اتمامها .

وكان أيمن مطراوى قد تولى القيادة الفنية لفريق سموحة خلفا لأشرف توفيق الذى تولى تدريب الأهلى .