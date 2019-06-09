شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن ما يتردد عن إلغاء بطولة الدوري غير صحيح ومن المستحيل ذلك.

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تابع أبو ريدة لليوم السابع سيتم الوصول لأفضل حل غدا حول أزمة الدوري وموعد انتهاءه وإرضاء جميع الأطراف .

كان الأهلي قد تمسك خلال الجلسة ممثلا في محمود الخطيب بأحقية النادي الأهلي في الحفاظ علي حقوقه التي يكفلها له اتحاد الكرة ولوائح البطولة.