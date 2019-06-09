شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بيان الجبلاية لعدم الوصول لصيغة بشأن الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تأجيل إصدار البيان الخاص بالرد علي الأهلي، للغد، بسبب عدم الوصول لصيغة نهائية حول موقف الدوري وموعد انتهاءه.

وكان هاني أبو ريدة تواجد مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في جلسة خاصة بمركز إعداد القادة بالجزيرة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمناقشة أزمة الدوري. كان الاهلي قد طلب انهاء نسابقة بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

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