شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار اجتماع مجلس الجبلاية غدًا للرد على خطاب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على أن يكون إجتماع مجلس الإدارة الذى عقد مساء اليوم، الأحد، ممتدًا لغدًا الاثنين، لحين الوصول لحل نهائى، والرد علي جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية منها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية.
وكان هاني أبو ريدة تواجد مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في جلسة خاصة بمركز إعداد القادة بالجزيرة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمناقشة أزمة الدوري.
كان الأهلي قد طلب انهاء نسابقة بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.
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