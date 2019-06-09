اتحاد الكرة يطبق الـvar بشرط تحمل الأندية للتكاليف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة علي تطبيق تقنية الـvar بداية من الموسم المقبل بشرط أن تتحمل الأندية تكاليف التقنية. Advertisements عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماع عصر اليوم لمناقشة أزمات الدوري وموعد أنتهاءه. ورفض غالبية أعضاء مجلس الجبلاية تحمل اتحاد الكرة لتكاليف تطبيق تقنية الفيديو في ظل الأزمة المالية للجبلاية في الفترة الأخيرة بسبب تجديد مشروع الهدف.

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