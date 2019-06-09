مجموعة مصر.. أوغندا تتعادل مع تركمانستان استعدادًا لكأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعثر منتخب أوغندا بالتعادل أمام تركمانستان بنتيجة 0-0 اليوم الأحد في مرحلة الاستعداد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

المباراة أقيمت خلال معسكر المنتخب الأوغندي المقام حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، حيث استضاف ملعب نيويورك في أبوظبي أحداث اللقاء.

وحاول منتخب أوغندا التسجيل خلال شوط المباراة الأول، عن طريق ركلة ثابتة تولى فاروق مييا تنفيذها على بعد 10 أمتار من منطقة الجزاء وتصدت العارضة لها، قبل أن يعيد المحاولة اللاعب ذاتة في الشوط الثاني لكن في هذه المرة تصدى لها الحارس.

وكانت قرعة كأس أفريقيا، أسفرت عن وقوع المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى مع البلد المنظم مصر، الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى زيمبابوي.