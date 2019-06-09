محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:
أكد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه تقرر تأجيل إعلان الجبلاية عن القرارات الخاصة بأزمة موعد نهاية الدوري الممتاز، إلى غدٍ الاثنين.
وأشار أبوريدة في تصريحات للصحفيين، بعد جلسته مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، إلى أنه لا نية لإلغاء مسابقة الدوري كما زعمت بعض التقارير الإعلامية.
وعقد أبوريدة جلسة مع الخطيب برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتشاور حول الأزمة القائمة حاليًا بين الأهلي واتحاد الكرة.
وقال رئيس اتحاد الكرة: "تقرر تأجيل الإعلان عن القرارات الخاصة بالدوري المصري مساء الاثنين، بعد أن كان مقررًا لها اليوم".
وأكمل: "تناقشنا في كل شيء، وعلمنا وجهتي نظر الأهلي والزمالك، وبالتالي لا نية لإلغاء الدوري كما زعم البعض، سيتم الإعلان عن القرارات النهائية يوم الاثنين".
واختتم: "كنا نحاول أن تقام مباريات كأس مصر بدون الدوليين على أن ينتهي قبل يوم 30 يونيو، ولكن الأمر لم يحسم أيضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة: تأجيل قرارات اتحاد الكرة للاثنين.. وحاولنا إنهاء كأس مصر قبل 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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