بالفيديو.. البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توج منتخب البرتغال بكأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على نظيره الهولندي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب الدراجاو.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 عن طريق جونزالو جويديس بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ودخل منتخب البرتغال المباراة بتشكيل مكون من:

"روي باتريسيو - سيميدو - فونتي - روبن دياز - جيريرو - دانييلو - ويليام كارفاليو - برونو فيرنانديز - بيرناردو سيلفا - قيديش - كريستيانو رونالدو".

وعلى الجانب الأخر خاض منتخب هولندا النهائي بتشكيل مكون من:

"سيليسين - ديمفريس - فان ديك - دي ليخت - بليند - فينالدوم - دي يونج - دي رون - بيرجوين - ديباي - بابل"

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بعد مرور 10 دقائق، هدد منتخب البرتغال نظيره الهولندي في العديد من الكرات عن طريق الكرات البينية خلف دفاعات هولندا ، لكن جميعها لم تسفر عن أي أهداف.

وشهدت الدقيقة 29 عرضية من بيرناردو سيلفا حولها فونتي برأسه ، لكن الحارس سيليسن تصدى لها ببراعة، اعقبها تصويبه احرى في الدقيقة 30 تصدى لها ايضا سيليسن ويبعدها لركلة ركنية.

كريستيانو رونالدو حاول الاعتماد على مهارته الخاصة في المراوغة والتسديد عن بعد، ليحاول تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 41 بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها استقرت في يد حارس منتخب هولندا.

وفي الدقيقة 53 قاد كريستيانو رونالدو هجمة من الجانب الايسر مستخدما سرعته بعد محاولة مدافع هولندا لايقافه، لكنها انتهت لركلة ركنية.

وترجم منتخب البرتغال سيطرته لهدف في الدقيقة 60 عن طريقة اللاعب جونزالو جويديس بعد تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس سيليسن.

وحرم حارس منتخب البرتغال باتريسيو المنتخب الهولندي من ادراك التعادل في الدقيقة 66، بعد عرضية حولها ديباي برأسه لكن الحارس تصدى لها بنجاح.