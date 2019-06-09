دوري الأمم الأوروبية: إنجلترا في المركز الثالث

انتزع المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على المنتخب السويسري 6-5 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإنجليزي.
وسجل للمنتخب الإنجليزي في ركلات الترجيح كل من هاري ماغوير وروس باركلي وغادون سانشو ورحيم ستيرلينغ وجوردان بيكفورد وإيريك داير.
فيما سجل للمنتخب السويسري كل من ستيفين زوبير وجرانيت شاكا ومانويل أكانجي وكيفين مبابو وفابيان شاير وأهدر جوسيب درميتش.
كان المنتخب الإنجليزي احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في المستوى الأولى برصيد 7 نقاط ليصعد للدور قبل النهائي، حيث التقى بالمنتخب الهولندي وخسر 1-3.
فيما احتل المنتخب السويسري صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب البلجيكي ليتأهل للدور قبل النهائي حيث خسر أمام المنتخب البرتغالي 1-3.
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