طاهر محمد: لا علم لى بوجود عرض من الاهلى

أكد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب أنه لا يعلم شيئ عن الأنباء التي تتردد حول عرض الاهلي من أجل ضمه.
وأضاف في تصريحاته لبوابة "الوفد":ليس لدي علم عن وجود عرض من الاهلي واضاف قائلا : تركيزي الحالي مع الفريق والعودة من الإصابة
وتابع: " لم يتواصل معي أحد وتركيزي مع المقاولون".
وعن إصابته قال : " أقتربت من التعافي من الإصابة، لا أعلم موعد عودتي تحديدًا، لكنني قريب من العودة لتدريبات الفريق .
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