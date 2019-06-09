رئيس الزمالك: هناك حملة لضرب إستقرار الزمالك.. وجروس تسبب في كوارث

أكد المستشار مرتضي منصور ، رئيس الزمالك ، بوجود حملة مدفوعة الأجر لضرب استقرار القلعة البيضاء ، واستغلال رحيل السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني بعد انتهاء عقده ، لشن حملات تحريضية ضد مجلس ادارة النادي .
وكشف رئيس الزمالك ، بأن السويسري كان يحصل في الموسم على 50 مليون جنية وكان يتحملها المستشار تركي آل الشيخ ، وهو ما كان سبب في استمراره مع الفريق ، خاصة وان خزينة النادي من المستحيل أن تتحمل هذا المبلغ المالي الضخم جدا في ظل وجود العديد من الالتزامات الأخرى على مجلس الادارة .
وكشف مرتضي منصور ، بان عقد جروس كان ينتهى بمباراة الانتاج الحربي ، 31مايو الماضي ، وتواجده في مباراة حرس الحدود كان سيكلف خزينة الزمالك 50 مليون جنية ، باعتبار تجديد عقده تلقائيا ، خاصة وأن المستشار تركى آل الشيخ أعلن عدم تحمله قيمة عقد المدير الفني بعد الموسم الحالي .
وأوضح رئيس الزمالك ، بان جروس تسبب في العديد من الكوارث بالخروج من البطولة العربية وإهدار ملايين على النادي ، والتفريط في العديد من النقاط السهلة بالدوري العام ، كانت سببا في عودة الاهلي للمنافسة على البطولة .
ووجه منصور ، رسالة الى الاشخاص التي تنادى بعودة المدير الفني السابق
وتهكم رئيس الزمالك ، على تصريح جروس بانه على اتم الاستعداد للعودة لتدريب الزمالك بالمجان ، مشيرا بانه كان يثور ويغضب عندما يتأخر صرف أي مكافآت مالية له .
وأشار بانه في الوقت الذى حقق ناديه بطولات في مختلف الالعاب الجماعية يد وسله وقدم ، بخلاف الالعاب الفردية ، وتفوق على الأهلي ، يتعرض هو ومجلسه لانتقادات ليل ونهار ، في الوقت الذى لم نجد في اى فرد يتحدث عن اخفاقات المجلس الاحمر .
وكشف رئيس الزمالك، بان هناك شخصيات معروفه للجميع تمول الحملات العدائية ضد مجلس القلعة البيضاء ، من خلال شائعات واكاذيب لا اساس لها من الصحة ، ولتحقيق مصلحة شخصية لهم .
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