البرتغال تتقدم بالهدف الأول أمام هولندا

تمكن المنتخب البرتغالي من إحراز الهدف الأول في مباراته، أمام هولندا، في اللقاء الذي يجمعهم حاليًا

على ملعب الدراجاو، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 60 بعد هجمة منظمة من الجهة اليسرى لتصل إلى اللاعب جونزالو جويديس، على حدود منطقة الجزاء ليسددها في المرمى.

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