تمكن المنتخب البرتغالي من إحراز الهدف الأول في مباراته، أمام هولندا، في اللقاء الذي يجمعهم حاليًاعلى ملعب الدراجاو، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 60 بعد هجمة منظمة من الجهة اليسرى لتصل إلى اللاعب جونزالو جويديس، على حدود منطقة الجزاء ليسددها في المرمى.
شاهد الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر البرتغال تتقدم بالهدف الأول أمام هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.