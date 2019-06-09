محمد صلاح يتفوق على ميسي ويتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، المركز الأول فى استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية الذى طرحته أمس عبر موقعها الإلكتروني، لاختيار أفضل لاعب فى العالم بالوقت الحالى. وتنافس 10 لاعبين من أفضل المتواجدين في العالم بالوقت الحالي، للفوز بنتيجة الإستفتاء والتي جاءت كالتالي: جاءت كالتالي: في المركز الأول حل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وبالمركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الثالث. واحتل البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق، والمنتقل حديثًا إلى ريال مدريد ، المركز الرابع، بينما جاء الفرنسي الشاب مبابي في المركز الخامس. وجاءت المراكز الخمسة الباقية كالتالي: Advertisements 6- الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول 7- حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك نجم أتلتيكو مدريد 8- البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي 9- لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا 10- الفرنسي أنطوان جريزمان

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