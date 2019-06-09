محمد الشوربجي يحقق الفوز في بطولة سي اي بي للاسكواش

حقق محمد الشوربجي فوزآ صعبا علي نظيره البيروفي دييجو الياس في اولي مباريات دور المجموعات لبطولة سي اي بي للاسكواش . وحول الشوربجي تأخره بشوط الي فوز بشوطين مقابل واحد في اللقاء الذي استمر ل ٦٣ دقيقة . مقابل واحد في اللقاء الذي استمر ل ٦٣ دقيقة . وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 6-11, 11-3, 17-15 . وحرص النجم المصري علي الاشادة بننافسه البيروفي عقب نهاية اللقاء قائلا: " دائما ماتكون مواجهاتنا سويا صعبه، انه لاعب عظيم " . واضاف : " كما اقول دائما سينجح دييجو في الفوز علينا جميعا يوما ما " .

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