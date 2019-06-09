محمد طاهر يتأهل إلي مرحلة الجائزة الكبرى في بطولة فيزبادين بألمانيا

تأهل الفارس المصرى محمد طاهر إلى مرحلة الجائزة الكبرى فئة ٤ نجوم والتى تقام بالمانيا خلال الفترة من بمشاركة مجموعة من أفضل الفرسان العالميين مثل الاسترالي كريستوفر بورتون و الألماني ميشيل لانج. حقق طاهر جولة بدون اخطاء وتوقيت ٧٣.٦ ثانية وتأهل للمرحلة التالية خلال بطولة تعد واحدة من أقوى البطولات العالمية للفروسية التي تستقطب الفرسان العالميين نظرا لأهيمتها ومكانتها في ألمانيا كأحد أكبر وأهم المدارس العالمية ٧٣.٦ ثانية وتأهل للمرحلة التالية خلال بطولة تعد واحدة من أقوى البطولات العالمية للفروسية التي تستقطب الفرسان العالميين نظرا لأهيمتها ومكانتها في ألمانيا كأحد أكبر وأهم المدارس العالميةفي الفروسية. يذكر أن طاهر من أصغر الفرسان المشاركين بالبطولة و يسعى للتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 وهو عضو ضمن فريق الفراعنة الاوليمبي الذي قامت روابط الرياضية بتكوينه من ١٠ لاعبين ولاعبات برعاية البنك الاهلي المصري وتحت اشراف وزارة الشباب و الرياضة طبقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة و روابط الرياضية.

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