هولندا والبرتغال يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول من نهائي دوري الأمم الاوروبية

انتهى الشوط الاول بين البرتغال وهولندا، بالتعادل السلبي، في المواجهة التي تجمع بينهم علي ملعب الدراجاو ضمن نهائي بطولة دوري الامم الاوربية

بدأت المباراة بشكل سريع بين المنتخبين، حيث استلم اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا الكرة داخل منطقة الجزاء لكن تدخل دفاع منتخب هولندا وأبعد الكرة،

وسط مطالبات بإحتساب خطأ، ولكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 11 وصلت الكورة الي برونو فيرنانديس من تمريرة من رونالدو إلى في الجهة اليمنى، الذي حاول إرسال عرضية لكن أبعدها الدفاع الهولندي إلى ركنية.

وشهدت الدقيقة 17 هجمة مرتدة سريعة لمنتخب هولندا وصلت إلى ستيفن بيرجويجن الذي حاول تسديد الكرة من على حدود منطقة الجزاء لكن تدخل روبين دياس ببراعة وأبعد الكرة بنجاح.

وبعد ذلك انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب بشكل كبير، وسط محاولات خاطفة من كلا المنتخبين من اجل تسجيل هدف التقدم، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.