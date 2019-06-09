كشف هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ان بيان مجلس الجبلاية بشأن ازمة الدوري الممتاز سيصدر غدا الاثنين بدلا من اليوم. الدوري الممتاز سيصدر غدا الاثنين بدلا من اليوم. قال ابو ريدة ان جلسة اتحاد الكرة ممتدة الى غد، نافيا ما يتردد عن الغاء الدوري الممتاز هذا الموسم.

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كانت هذه تفاصيل خبر هاني ابو ريدة يؤجل بيان اتحاد الكرة .. ويؤكد: الدوري لن يلغى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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