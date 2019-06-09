المقاولون العرب يبحث عن الموهوبين بمراكز الشباب

أعطى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المهمة للجنة الكشف عن الموهوبين أن تتجول فى مراكز الشباب بمختلف المحافظات من أجل أن تتجول فى مراكز الشباب بمختلف المحافظات من أجلاختيار أكبر عدد من الناشئين الواعدين لانضمامهم لصفوف المراحل المختلفة. بالإضافة إلى الموهوبين الذين سينضمون من خلال الاختبارات التى تجرى حاليًّا بالنادى.

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