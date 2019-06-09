أعلن تيتى المدير الفنى لمنتخب البرازيل عن التشكيل الرسمى، الذى سيخوض به مواجهة هندوراس الودية، والتى تنطلق بعد قليل، فى إطار استعدادات منتخب السليساو، لخوض منافسات كوبا أمريكا. وجاء تشكيل منتخب البرازيل على النحو التالى: النحو التالى: حراسة المرمى: أليسون الدفاع: ألفيس ، لويس ، سيلفا ، ماركينيوس Advertisements الوسط: كوتينيو ، كاسيميرو ، أرثر الهجوم: ريتشارليسون ، خيسوس ، نيريس وكان منتخب البرازيل قد حقق الفوز فى مباراته الودية الأولى على حساب منتخب قطر 2 – 0، والتى شهدت إصابة النجم نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على مستوى الكاحل، وسيغيب على أثرها عن البطولة. ويقع منتخب البرازيل فى كوبا أمريكا في المجموعة الأولى بجانب بيرو، بوليفيا وفنزويلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوتينيو يقود البرازيل لمواجهة هندوراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.