إنجلترا تهزم سويسرا بركلات الترجيح وتحصد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية

أحرز الحارس جوردان بيكفورد ركلة ترجيح وتصدى لأخرى ليقود إنجلترا للفوز 6-5 على سويسرا بركلات الترجيح وحصد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الأحد عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.



وأنقذ بيكفورد ركلة من يوسيب درميتش ليحسم فوز إنجلترا بعدما نجح الفريقان في تسجيل جميع الضربات السابقة.



وهز حارس إيفرتون الشباك من ركلة ترجيح سددها بقوة بقدمه اليسرى ليصبح أول حارس يسدد ويحرز ركلة لإنجلترا في بطولة رسمية.



ونالت إنجلترا، التي خسرت أمام هولندا بعد وقت إضافي في قبل النهائي يوم الخميس، المركز الثالث لأول مرة منذ بطولة أوروبا 1968.



وقال بيكفورد ”كانت مباراة صعبة لكن بعد 120 دقيقة يوم الخميس أظهرنا شخصيتنا. هكذا نتطور كفريق بإظهار رد الفعل“.



وأوضح جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا أن بيكفورد سدد الركلة عن استحقاق.



وأضاف ”قمنا بعمل كبير (على ركلات الترجيح) على مدار ثلاثة أسابيع وأتى الأمر ثماره“.



وتابع ”كلنا نعلم التاريخ لذا فهذا مهم للاعبين وربما للفرق الأخرى لتعرف أننا بدأنا في التحسن“.



وبدا أن إنجلترا خطفت الانتصار في الوقت الأصلي عندما هز البديل كالوم ويلسون الشباك في الدقيقة 84 لكن الحكم ألغى الهدف بعد تدخل حكم الفيديو المساعد بسبب وجود خطأ ضد مهاجم بورنموث.



وأرسل رحيم سترلينج تمريرة عرضية من الناحية اليسرى حولها ديلي آلي بضربة رأس في العارضة وجاء رد فعل ويلسون سريعا بهز الشباك لكن الإعادة أوضحت أن مهاجم بورنموث دفع مانويل أكانجي مدافع سويسرا في بداية اللعبة.



وحرمت تقنية حكم الفيديو المساعد إنجلترا من الفوز على هولندا بعد إلغاء هدف جيسي لينجارد في الدقيقة 83 بداعي التسلل.



وسدد هاري كين مهاجم إنجلترا في العارضة في بداية المباراة بينما أهدر سترلينج العديد من الفرص بسبب اللمسة الأخيرة السيئة.



وأنقذ يان سومر حارس سويسرا ضربة رأس من آلي في الوقت الإضافي بعد تمريرة عرضية متقنة من ترينت ألكسندر-أرنولد كما سدد سترلينج في العارضة من ركلة حرة.



وتلعب البرتغال ضد هولندا في النهائي في بورتو في وقت لاحق من يوم الأحد.



المصدر: رويترز