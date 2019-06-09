اونلاين | بث مباشر اون لاين مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا اليوم | يلا شوت حصري | بث مباشر لايف

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رابط مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر يلا شوت كورة اون لاين بدون تقطيع، حيث يواجه مساء اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019 المنتخب البرتغالي نظيره منتخب هولندا وذلك في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب ملعب الدراجاو، ويدخل المنتخب البرتغالي ويريد أن يحقق البطولة تحت قيادة المدرب المخضرم فرناندو سانتوس، وفي المقابل يدخل المنتخب الهولندي بلاعبيه البراعم التي تقدم مستويات مبهرة حتى الآن ويردون هم الاخير تحقيق أول لقب تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان رابط بث مباشر مباراة البرتغال ضد هولندا لايف.

مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا مباشر يلا شوت بدون تقطيع، ويعيش المنتخب الهولندي أفضل الفترات بعد أن تأهل لنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، ويريد المنتخب الهولندي إستعادة بريقه مرة أخرى والمنافسة على البطولات القادمة كـ كأس العالم واليورو بهذا الجيل الذي سيتواجد مع هولندا إلي مدة طويلة وذلك بسبب صغر أعمارهم، هذا وقد صرح الدولي البرتغالي رونالدو وقام بمدح لاعبي المنتخب الهولندي، "وقال أن المنتخب الهولندي يقدمون كرة قدم جيدة للغاية وانا استمتع بها للغاية وقال ان الفريق يمتلك لاعبين كبار ولاعبين شباب وهذا ما يعطيهم الخبرة والحنكة، وقال نحن نعرف هولندا وسوف تكون منافس صعب للغاية وقال من اعتقد أن المباراة ستكون جيدة وهذه المباراة ستكون ملائمة مع نهائي دوري الأمم الأوروبية ".