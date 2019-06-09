اونلاين | مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا hd .. مباراة البرتغال وهولندا مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي بث مباشر البرتغال

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يسعى منتخب البرتغال لتأكيد جدارته بزعامة الكرة الأوروبية عندما يلتقي هولندا في التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الأحد بملعب "الدراجاو" بمدينة "بورتو" البرتغالية، في نهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بينما تلعب سويسرا مع انجلترا في الثالثة عصراً لتحديد صاحب المركز الثالث.

وصعد منتخب البرتغال إلى نهائى دورى الأمم الأوروبية بعد فوزه على سويسرا بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، بينما تغلب منتخب هولندا على إنجلترا بالنتيجة ذاتها بعد اللجوء إلى الوقت الإضافى.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان لقاء الليلة، حيث يسعى منتخب البرتغال لتحقيق اللقب القاري الثانى فى غضون ثلاث سنوات بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس الامم الاوروبية التي أقيمت في فرنسا عام 2016.

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ويمتلك منتخب البرتغال بعض الأفضلية في تحقيق الفوز على هولندا في مباراة اليوم، حيث سيكون متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، بجانب تواجد كريستيانو رونالدو الذي قاد منتخب بلاده للصعود إلى المباراة النهائية بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك سويسرا.

ويتطلع كريستيانو رونالدو لتحقيق لقبه الثاني مع منتخب البرتغال بعد "يورو 2016"، لتأكيد تفوقه على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على صعيد الألقاب الدولية، بجانب الحفاظ على آماله في الحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من كل عام من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

في المقابل يسعى منتخب هولندا بقيادة المدافع المميز فيرجيل فان ديك لإستعادة أمجاده بالحصول على بطولة دوري الامم الاوروبية من أجل مواصلة صحوته وتعويض تراجعه في السنوات الأخيرة بعدما فشل التأهل إلى كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016.

وقدم منتخب هولندا عروضاً رائعة في النسخة الحالية من مسابقة دوري الامم الاوروبية بعدما نجح في التأهل للدور نصف النهائي بعدما تصدر مجموعته أمام فرنسا وألمانيا قبل أن يقصي إنجلترا في طريقه إلى المباراة النهائية.