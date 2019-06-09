اونلاين | كورة لايف .. مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر اليوم .. koralive

سيكون ملعب "بورتو دى دراجاو" فى البرتغال مسرحاً اليوم لنهائى دورى أمم أوروبا بين البرتغال وهولندا، فى التاسعة إلا الربع مساءً.

البرتغال في مواجهة هولندا على أول لقب لدوري أمم أوروبا

ويدخل المنتخب البرتغالى المباراة وهو متسلح بدعم جماهيره، حيث لم يهزم الفريق على أرضه منذ 13 مباراة، وتحديداً منذ مباراة ألبانيا عام 2014، فحقق الفوز فى 10 مباريات، ست منها كانت بشباك نظيفة.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر اليوم .. koralive

وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، اختيار الحكم الإسبانى ألبرتو أونديانو مايينكو لإدارة المباراة، ويعاونه كل من روبرتو ألونسو فيرنانديز وخوان كارلوس يوستى خيمينيز.

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وتأهل المنتخب الهولندى للمباراة النهائية على حساب منتخب إنجلترا، بالفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد امتداد المباراة للأوقات الإضافية، فى اللقاء الذى أقيم مساء الخميس.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر اليوم .. koralive

وفي المقابل تخطى منتخب البرتغال نظيره منتخب سويسرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذى جمع المنتخبين الأربعاء الماضى، وشهد تألق كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى والذى سجل "هاتريك" خلال المباراة.

ويفتقد المنتخب البرتغالي فى مباراة اليوم مدافعه بيبى لإصابته بكسر فى الكتف خلال مباراة نصف النهائى، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب فرناندو سانتوس، بالثنائى روبن دياس وجوزيه فونتى فى قلب الدفاع، وسيعتمد على الثلاثى ويليام كارفاليو وروبن نيفيس وبرونو فيرنانديز فى خط الوسط، وسيقود خط الهجوم كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى برناردو سيلفا.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر اليوم .. koralive

وعلى الجانب الآخر، أصبح المنتخب الهولندى يمثل خطراً على كل فرق أوروبا، بعد الأداء المميز الذى يقدمه الفريق تحت قيادة رونالد كومان، الذى يعتمد على الثنائى القوى فيرجيل فان دايك، وماتياس دى ليخت فى قلب الدفاع، وسيقود هجوم الفريق ممفيس ديباى، وستيفن بيرجوين، وريان بابل. وفى اليوم نفسه يلتقى منتخب سويسرا مع نظيره منتخب إنجلترا على المركز الثالث، فى المباراة التى سوف تقام فى تمام الساعة الثالثة عصراً.