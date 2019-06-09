رياضة | مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر على beIN SPORTS المفتوحة Ronaldo Goal

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تواجدت عائلة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي فى مدرجات ملعب "دراجاو"، الذى يستضيف حاليا مواجهة هولندا، فى نهائي دورى الأمم الأوروبية. Advertisements وظهرت فى مدرجات ملعب المباراة جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بجانب والدته وشقيقته وابنه جونيور، لدعم صاروخ ماديرا فى المباراة النهائية. جدير بالذكر أن النتيجة حاليا بعد مرور 70 دقيقة 1-0 لصالح البرتغال.

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