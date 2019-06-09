رياضة | ألقاب منتخبات الكان (1) .. المحاربون والفهود يُصارعون الفراعنة و"طائر الكركي" يُجهز مفاجأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألقاب منتخبات الكان (1) .. المحاربون والفهود يُصارعون الفراعنة و"طائر الكركي" يُجهز مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الـ32 من بطولة الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "ألقاب منتخبات الكان" يستعرض خلالها الألقاب التي يشتهر بها المنتخبات الإفريقية الـ24 المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية هذا العام، حيث نتناول في كل حلقة ألقاب احدي مجموعات البطولة.

ونتناول في الحلقة الأولي من سلسلة "ألقاب منتخبات الكان" ألقاب المجموعة الأولي والتي تضم منتخبات (مصر - الكونغو الديمقراطية - زيمبابوي - أوغندا):-

1- مصر (الفراعنة):

يلقب منتخب مصر صاحب الضيافة بـ"الفراعنة" نسبة إلي عصر الفراعنة الذين سكنوا البلاد منذ آلاف السنين وصنعوا فيها أكبر وأعرق حضارة عرفها التاريخ، كما يطلق على المنتخب المصري بعض الألقاب الأخري والتي تم استحداثها في السنوات الماضية مثل "تماسيح النيل"، و"منتخب الساجدين".

ويقود منتخبنا الوطني في النسخة القادمة من البطولة الإفريقية المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ويضم المنتخب بين صفوفه كوكبة من أفضل نجوم الكرة في مقدمتهم هداف الدوري الانجليزي محمد صلاح.

ويعتبر منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ، وحصد لقب البطولة 7 مرات طوال تاريخه أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010

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2- زيمبابوي (المحاربون):

يطلق لقب "المحاربون" على منتخب زيمبابوي، وكان يعرف قديمًا بمنتخب جنوب روديسيا من 1939 إلى 1964 ثم منتخب روديسيا من 1964 إلى 1980 ثم أصبحت روديسيا زيمبابوي، لم يسبق له التأهل إلى بطولة كأس العالم، بينما يشارك في بطولة أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2004، 2006، 2017، لكنه فشل في تجاوز الدور الأول خلال المرات الثلاث السابقة التي شارك بها في البطولة.

3- الكونغو الديمقراطية (الفهود):

المنتخب الثالث بالمجموعة الأولي هو منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ويطلق عليه لقب "الفهود"، تغير اسم المنتخب عدة مرات في الماضي حيث شارك باسم الكونغو البلجيكية (1948-1960) والكونغو ليوبولدفيل (1960–1963) الكونغو كينشاسا (1963–1971) وزائير (1971–1997) قبل أن يصبح الكونغو الديمقراطية.

يسجل منتخب الكونغو الديمقراطية مشاركته رقم 19 في بطولة أمم إفريقيا القادمة، حيث سبق وشارك في البطولة القارية 18 مرة سابقة، ونجح في التتويج بلقب البطولة مرتين عامي 1968، 1974، كما شارك مرة وحيدة في بطولة كأس العالم عام 1974 وكان يحمل وقتها اسم "زائير" ولكنه خسر مبارياته الثلاث ولم يسجل أي هدف.

4- أوغندا (طيور الكركي):

يطلق على منتخب أوغندا رابع منتخبات المجموعة لقب "طيور الكركي" نسبة إلي الطائر الموجود على العلم الأوغندي، وهو نوع من أجمل أنواع الطيور الموجودة في أوغندا، كما يلقب المنتخب الأوغندي ايضًا بلقب منتخب "الرافعات".

يقود منتخب أوغندا في بطولة أمم إفريقيا المدير الفني الفرنسي "سيباستيان ديسابر" مدرب الاسماعيلي السابق، والذي يتطلع للوصول بالمنتخب الأوغندي للأدوار النهائية بالبطولة الإفريقية، وتكرار إنجاز عام 1978 عندما نجح منتخب أوغندا في الحصول على "وصافة" البطولة القارية بعد الخسارة في النهائي أمام غانا 2/0.