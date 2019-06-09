رياضة | الكوكب المراكشي يهبط للدرجة الثانية بالدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكوكب المراكشي يهبط للدرجة الثانية بالدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبط فريق الكوكب المراكشي لدوري الدرجة الثانية، عقب تعادله 3 / 3 مع ضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين لبطولة الدوري المغربي لكرة القدم، التي شهدت فوز المغرب التطواني 2 / صفر على مضيفه الجيش الملكي.

وظل الكوكب المراكشي في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، ليصبح الفريق الثاني الذي يودع البطولة ويرافق شباب الريف الحسيمي (متذيل الترتيب) للدرجة الثانية.

في المقابل، بقي الوداد البيضاوي، الذي حسم تتويجه باللقب هذا الموسم في وقت سابق، على قمة الترتيب برصيد 59 نقطة.

وتقدم الوداد بهدف مبكر حمل توقيع محترفه النيجيري ميشائيل باباتوندي في الثواني الأولى من عمر المباراة، قبل أن يتعادل عبدالإله عميمي للكوكب في الدقيقة 13.

وأحرز رضا الزهراوي الهدف الثاني للكوكب في الدقيقة 25، غير أن فرحة أصحاب الأرض بالتقدم لم تدم طويلا، عقب تسجيل زهير المترجي هدف التعادل للوداد في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2 بين الفريقين.

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وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما عاد عميمي لهز الشباك من جديد مسجلا الهدف الثالث للكوكب وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، لكن محمد ناهيري تعادل للوداد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أيضا.

من جانبه، حقق المغرب التطواني فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الجيش الملكي.

ورفع المغرب التطواني رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة أمام الجيش الملكي، صاحب المركز الثالث عشر.

وكان المغرب التطواني بحاجة لحصد النقاط الثلاث لضمان البقاء رسميا في البطولة، دون النظر لنتيجة مباراة الكوكب المراكشي والوداد البيضاوي.

وافتتح حمزة حجي التسجيل للمغرب التطواني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، فيما تكفل أيوب لكحل بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 51.