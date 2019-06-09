رياضة | 4 نجوم يسعون لإستعادة بريقهم خلال الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 نجوم يسعون لإستعادة بريقهم خلال الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع انتهاء منافسات الموسم الرياضي الحالي 2018-2019 واستعدادات الأندية الأوروبية الكبري للموسم الجديد، فإن هناك مجموعة من اللاعبين يسعون لاستعادة بريقهم مرة أخرى، وتصدر المشهد بين النجوم اللامعين.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز 4 نجوم يسعون لاستعادة الثقة والمستويات المميزة خلال الموسم المقبل، على النحو التالي :

*سانشيز :

نجم هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي قدم موسمًا متواضعًا للغاية، وغاب عن أغلب مباريات الموسم، إما بسبب الإصابات المتواصلة أو لتذبذب مستواه بصورة غريبة، ولم يقدم ما يشفع له منذ أن جلبه اليونايتد من أرسنال بعد ضجة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة مان يونايتد تسعى جاهدةً للتخلص من اللاعب التشيلي، بسبب راتبه المرتفع (500 ألف جنيه استرليني)، من أجل موازنة سلم الرواتب، ومن ثم فإن اللاعب سيحاول إثبات قدراته الحقيقية لحجز مكان أساسي بتشكيل الشياطين الحمر خلال الموسم الجديد.

*رودريجيز :

خَيَّب النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز آمال وتطلعات نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي تعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي، من صفوف ريال مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة، بهدف ترميم خط وسط البافاري.

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ولكن قدم اللاعب مستويات متذبذبة وفشل في حجز مكان أساسي في تشكيل البايرن، ومع قلة مشاركاته بدأ يفتعل المشاكل، خاصة مع مدربه النمساوي نيكو كوفاتش، ثم مع الإدارة، حتى تم حسم الأمر بإنهاء الإعارة وعودة اللاعب للنادي الملكي هذا الصيف.

ومن المنتظر أن يقوم ريال مدريد بعرض اللاعب في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، لعدم مناسبته لخطط المدرب زين الدين زيدان، وتهتم بخدماته أندية مانشستر يونايتد ونابولي ويوفنتوس.

*ديبالا :

شهد الموسم الماضي 2018-2019 اختفاءًا ملحوظًا وغير معتادًا للنجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا عن مباريات يوفنتوس الإيطالي، بعد أن كان النجم الأول للفريق، ويعود ذلك في المقام الأول، لخلافاته مع مدربه الراحل ماسيميليانو أليجري.

وترغب العديد من الأندية الكبرى في الظفر بخدمات ديبالا هذا الصيف، منها تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن برحيل أليجري قد تُكتَب للاعب بداية جديدة مع السيدة العجوز.

*كوتينهو :

خسر النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينهو ثقة الكثير من مشجعيه، وخاصة مشجعي فريقه برشلونة الإسباني، بسبب مستوياته المتواضعة في كثير من الأوقات الحاسمة من الموسم، برغم من ثمن جلبه الباهظ من ليفربول الإنجليزي (142 مليون يورو).

ويفكر مسؤولي النادي الكتالوني بصورة جدية في التخلص من اللاعب البرازيلي، في حال قدوم أي عرض جيد من الأندية الراغبة في ضمه وأهمها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ومن ثم فإن هدف اللاعب البرازيلي سيتمحور في إستعادة بريقه من جديد سواءًا رحل أم بقى.