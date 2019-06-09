رياضة | نجوم الأهلي القدامى يشاركون في مباراة خماسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم الأهلي القدامى يشاركون في مباراة خماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك نجوم الأهلي السابقين في المباراة الخماسية التي أقيمت أمس على ملعب مركز شباب الجزيرة بقيادة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وأنتهت مباراة التحدي الحماسية لجيل 77 بقطاع الناشئين بالأهلي بالتعادل الإيجابي 7/7 بين فريقي سيد عبد الحفيظ ومحمد فاروق بعدما شهد اللقاء حماسة كبيرة بين الفريقين.

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وضم فريق سيد عبد الحفيظ كلا من إيهاب خميس ومحمد حلمي وأحمد فوزي وأحمد سراج فيما ضم فريق محمد فاروق كلا من عادل بيرتو ومحمد الكومي وحاتم محفوظ ونادر عبد الباقي.

وأشاد سيد عبد الحفيظ ونجوم الأهلي السابقين بالتطوير الكبير بمركز شباب الجزيرة خلال تفقدهم الملاعب والمنشأت الخاصة بالمركز مثنيين على مسئولي الدولة وإدارة المركز النشيطة.

يذكر أن إدارة مركز شباب الجزيرة بقيادة أمجد زغلول مدير المركز والمستشار الإعلامي أحمد المحمدي ومديرة العلاقات العامة نرمين فكري وشيماء شبل ومصورة الفوتوغرافيا نرمين فتحي قد حرصو على إستقبال نجوم الأهلي بقيادة عبد الحفيظ في صالة كبار الزوار.