رياضة | تقارير تكشف: ريال مدريد يريد نجم توتنهام ولكن "مجانًا" !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف: ريال مدريد يريد نجم توتنهام ولكن "مجانًا" ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نظرًا لمتطلبات توتنهام هوتسبير الإنجليزي الضخمة، فإن ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع نم الوسط كريستيان إريكسين في صفقة انتقال حر صيف 2020 ويركز كليًا على جلب بول بوجبا.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" أن ريال مدريد يريد إريكسين لكن لا يرغب بالوقوع في فخ رئيس النادي دانييل ليفي مجددًا، فلورنتينو قابل عشية نهائي دوري الأبطال رئيس توتنهام وقوبل بسعرٍ باهظ، أكثر من 120 مليون يورو للاعبٍ ينتهي عقده في 2020.

الجدير بالذك أن المدرب زين الدين زيدان معجب بـ إريكسين ويعمل سويًا رفقة فلورنتينو بيريز وخوزيه أنخيل سانشيز على التوقيع معه، إلا أن عليهم مجددًا تخطي صخرة صلبة تتمثل في دانييل ليفي، الرجل الذي جعل مؤسسة كاملة تنتظر توقيع مودريتش وكررها مع جاريث بيل ليبيعه يوم 31 أغسطس.

الجدير بالذكر أن عقد إريكسين ينتهي عام 2020 وقد وافق بالفعل على الانتقال إلى ريال مدريد، الاتفاق حُسم مع اللاعب لكن لاتزال المفاوضات مع توتنهام. توتنهام أكد بأنه لن يبيع بأقل من 100 مليون وسيحاول إقناع الدنماركي بالبقاء إلا أن إريكسين لا يفكر حتى بذلك.

ويتمثل الحل المثالي لريال مدريد في التعاقد مع بوجبا هذا الصيف لتتحقق رغبة زيدان الكبرى على أن يصل إريكسين في صيف 2020 بعد نهاية عقده مع توتنهام ودون أن يدفع الريال أية أموال لضمه. بذلك، سيكون الدنماركي بديل مودريتش الذي سيغادر على الأرجح الصيف المقبل.