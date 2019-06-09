رياضة | مصدر باتحاد الكرة: جهاد جريشة قد يتم تخفيف عقوبته خلال أسبوع

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه مازالت هناك محاولات قوية، لتخفيف العقوبة الموقعة على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة والذي تم إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لمدة 6 شهور بعد أن أدار لقاء الذهاب بين الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اتحاد الكرة يساند الحكم بكل قوة وقد يتم تخفيف عقوبته خلال أسبوع من الآن".

وتابع المصدر:"هناك محاولات جادة لضم الحكم لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، ليكون ثالث الحكام بها بعدما تم إختيار إبراهيم نور الدين وأمين عمر".