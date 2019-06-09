رياضة | مدافع بيراميدز ينتقل إلى الكويت الكويتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع بيراميدز ينتقل إلى الكويت الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قنوات "الكاس" الرياضية القطرية عن انتقال السوري "عمرو الميداني" مدافع بيراميدز لصفوف فريق الكويت الكويتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب الحساب الرسمي لقنوات "الكاس" على موقع "تويتر": " الكويت الكويتي يوقع رسميًا مع المدافع السوري الدولي عمرو الميداني لمدة موسم واحد".

ويعتبر عمرو الميداني واحد من المدافعين المميزين سبق ولعب لأندية دمشق السوري والميناء العراقي، كما لعب ضمن صفوف فريق حتا الاماراتي، قبل انتقاله لصفوف بيراميدز في موسم 2018/2019.

ولعب "الميداني" 12 مباراة رفقة بيراميدز في الموسم الحالي، وقدم مستويات رائعة وساهم في وصول فريقه للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة.