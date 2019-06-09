رياضة | راموس لـ"مروجي الشائعات": أنا سعيد جدًا في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس لـ"مروجي الشائعات": أنا سعيد جدًا في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال راموس خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب السويد: "يجب أن يُطلب من الأشخاص الذين يأتون إلى الفريق الوطني أن يأتيوا مع الجوع والرغبة، هذا هو ما يهم، أكثر من العمر".
وأضاف: "كان لدي دائمًا استقبال رائع مع الفريق الوطني وأكثر من ذلك في ملعبنا البرنابيو ، أنا أتطلع إلى استقبال جيد غداً".
وواصل: "تحطيم رقم ايكر كاسياس ؟ لقد أخبرته دائمًا بسخرية أنني سأكل رقمه القياسي مع البطاطا. مسيرته مثالية، شاركنا غرفة الملابس لعدة سنوات، نحن أصدقاء".
وتابع: "نحن في ديناميكية جيدة للغاية من العمل ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أي اختيار للمدرب".
وأكمل: "هازارد لاعب رائع ، وسوف يقدم لنا اضافة نوعية كبيرة للموسم المقبل".
واستطرد: "كيف سيكون بدء اللعب مع هازارد؟ حسناً هو من سيبدأ، أليس كذلك؟ نحن هنا من قبل (يضحك)".
وأردف: "نحن نفتقد لويس إنريكي ، سنحاول ألا يؤثر غيابه على المجموعة و سنعمل على تحقيق الأهداف".
وأتم: "ما أود ان يعلمه الجميع ، أني سعيد جداً في ريال مدريد".