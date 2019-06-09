رياضة | راموس لـ"مروجي الشائعات": أنا سعيد جدًا في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس لـ"مروجي الشائعات": أنا سعيد جدًا في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح قائد منتخب إسبانيا سيرجيو راموس، أنه اضطر إلى الخروج في مؤتمر الصحفي لوضع حد حول للشائعات، حيث أنه لم يعد أحد يتحدث عن ذلك منذ ذلك الحين، مشددًا على أنه سعيد جدًا في ريال مدريد وهنا في المنتخب أيضًا.

وقال راموس خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب السويد: "يجب أن يُطلب من الأشخاص الذين يأتون إلى الفريق الوطني أن يأتيوا مع الجوع والرغبة، هذا هو ما يهم، أكثر من العمر".

وأضاف: "كان لدي دائمًا استقبال رائع مع الفريق الوطني وأكثر من ذلك في ملعبنا البرنابيو ، أنا أتطلع إلى استقبال جيد غداً".

وواصل: "تحطيم رقم ايكر كاسياس ؟ لقد أخبرته دائمًا بسخرية أنني سأكل رقمه القياسي مع البطاطا. مسيرته مثالية، شاركنا غرفة الملابس لعدة سنوات، نحن أصدقاء".

وتابع: "نحن في ديناميكية جيدة للغاية من العمل ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أي اختيار للمدرب".

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وأكمل: "هازارد لاعب رائع ، وسوف يقدم لنا اضافة نوعية كبيرة للموسم المقبل".

واستطرد: "كيف سيكون بدء اللعب مع هازارد؟ حسناً هو من سيبدأ، أليس كذلك؟ نحن هنا من قبل (يضحك)".

وأردف: "نحن نفتقد لويس إنريكي ، سنحاول ألا يؤثر غيابه على المجموعة و سنعمل على تحقيق الأهداف".

وأتم: "ما أود ان يعلمه الجميع ، أني سعيد جداً في ريال مدريد".