رياضة | ريال بيتيس يهدد صفقة الهلال والاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال بيتيس يهدد صفقة الهلال والاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية تركية، أن نادي ريال بيتيس الإسباني، يستعد للدخول في مفاوضات مع المغربي يونس بلهندة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي التركي، للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ودخل فريقا الهلال والاتحاد في وقت سابق في مفاوضات مع النادي التركي من أجل الظفر بخدمات اللاعب، في ظل رغبة كلا الفريقين في تدعيم صفوفهما استعدادًا للموسم المقبل.

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وذكرت التقارير أن بلهندة يرغب في خوض تجربة الأحتراف في الدوري الإسباني، وسينتقل إليه في حالة تقديم عرض رسمي.

ويبدو أن دخول نادي ريال بيتيس في الصفقة سيصعب من مهمة انتقاله للدوري السعودي، ويحسم انتقاله لليجا، على الرغم من تقديم الاتحاد عرضًا مغريًا بـ 12 مليون يورو.