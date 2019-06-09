رياضة | مدرب إسبانيا: إيسكو من أفضل لاعبي العالم وما حدث معه غريب

أكد روبيرت مورينو مساعد مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي، أن فرانشيسكو إيسكو هو لاعب مختلف بالنسبة للمنتخب وأنه هو من أفضل لاعبين في العالم.

وقال مساعد مدرب منتخب إسبانيا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السويد غدًا: "إذا لم يكن إيسكو إسبانياً فكان علينا إعطاء الجنسية الإسبانية له".

وأضاف: "بالنسبة لأسلوب اللعب في اسبانيا، ايسكو هو اللاعب المثالي، لا أعرف ما حدث له في هذا الموسم، لكننا نُقدره كثيرًا هنا".

وأكمل: "كارفاخال هو أفضل لاعب في المستوى الهجومي والدفاعي ويمتلك الخبرة في المواعيد الكبيرة حيث دائما يقدّم الإضافة للفريق".