رياضة | الاتحاد يسعى للتعاقد مع نجم سانتوس البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يسعى للتعاقد مع نجم سانتوس البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن رغبة نادي الاتحاد السعودي في الظفر بخدمات الأرجنتيني إيميليانو فيكيو صانع ألعاب نادي سانتوس البرازيلي.

وسبق لفيكيو خوض تجربة مع فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بالموسم الماضي، حيث شارك في 23 مباراة، نجح خلالها في إحراز 4 أهداف وصناعة مثلهم.

ويسعى الاتحاد لمواصلة تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بعد تعاقده مع حمدان الشمراني، حتى يتفادى الفريق تكرار سيناريو الموسم الكارثي في العام الماضي، بعدما احتل العميد المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري كأسوء ترتيب في تاريخه.