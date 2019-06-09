رياضة | مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب دجانيني تفاريس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي من الرحيل عن صفوف النادي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية مكسيكية، عن سفر وكيل أعمال دجانيني إلى المكسيك من أجل الاتفاق مع نادي كروز أزول على إنتقال موكله إليه.

وقدم دجانيني موسمًا رائعًا مع الأهلي، حيث شارك في 29 مباراة، سجل خلالها 23 هدفًا وقام بصناعة ثمانية آخرون.

والجدير بالذكر أن الأهلي شهد موسمًا متذبذبًا على مستوى النتائج، حيث احتل الفريق المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للمحترفين.