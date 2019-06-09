رياضة | الأهلي يُبدي رغبته في التعاقد مع جوهرة التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُبدي رغبته في التعاقد مع جوهرة التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أبداء الفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهلي، رغبته في التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السابق.

ويسعى النادي الأهلي للظفر بخدمات المدرب البرتغالي، ليقود الفريق إنطلاقًا من الموسم المقبل، في ظل رغبة إدارة النادي في العودة لمنصات التتويج من جديد.